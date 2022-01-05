KSÜ'lü öğrencilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Sağlık Yüksekokulu (SYO) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımda bulundu.

KSÜ Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri, kendi imkanlarıyla topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont ve ayakkabı temin etti.

Üniversiteliler, temin ettikleri mont ve ayakkabıları, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilkokullarında öğrenim gören öğrencilere giydirdi.

Sosyal sorumluluk projelerinin kardeşlik bağını güçlendirdiğini belirten Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Seven, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.

İhtiyaç sahibi öğrencileri sevindirme fırsatı yakaladıklarını ifade eden Seven, "Hemşirelik öğrencilerimizle birlikte gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla çevrelerinde derledikleri imkanlarla 18 adet mont, 30 adet bot aldı. Daha önce belirlenen okullarımızda maddi durumu iyi olmayan küçük öğrencilerimizi sevindirme fırsatını yakaladık. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında küçük öğrencilerimizi sevindirmesi ve destek olması bizi çok gururlandırdı." diye konuştu.

Hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Nisanur Alataş da sadece bedenleri değil, yürekleri ısıtan güzel bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Alataş, "Ders olarak, ödev olarak başlayan projemizi hayata geçirdik ve üç okulumuzdaki yaklaşık 50 öğrencilerimize mont ve ayakkabı yardımı yaptık. Sadece bedenleri değil, yürekleri de ısıtan güzel bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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