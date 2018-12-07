Ksü'de Enerji Zirvesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve KSÜ Institute of Electricaland Electronics Engineers (IEEE) Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ve enerji alanında uzman isimlerle üniversite öğrencilerini buluşturmayı amaçlayan Enerji Zirvesi'nin bu yıl beşincisi düzenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen 5. Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahit Güneş yaptı. Enerjinin stratejik bir konu olduğunu belirten ve üretim artışıyla enerji ihtiyacının doğru orantılı olarak arttığını ifade eden Dekan Güneş, "Ülkemizde doğal enerji kaynaklarının üretimi çok sınırlı, güneş enerjisi teknolojisine önem vermeli, kendimizi bu alanda bilimsel çalışmalarla ve projelerle geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

5. Enerji Zirvesi'nin ana sponsorluğunu üstlenen Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış da bir konuşma yaparak ülkemizde elektrik üretiminin tarihsel süreçlerine ilişkin bilgiler verdi.

Kişi başına elektrik tüketiminin son yıllarda büyük ölçüde arttığını ve kaynakların gelişerek büyüdüğü bir döneme girildiğini belirten Tanış, tüketicilere en verimli şekilde elektrik enerjisi sağlamak için ilgili kurumların büyük çabalar gösterdiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından 4 oturumdan oluşan zirvenin ilk oturumunda Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, "Nükleer Enerji" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Enerji üretim prensiplerine ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Yarman, nükleer enerjinin ortaya çıkışı, dünyada nükleer enerjinin kullanımı ve bu alandaki güncel gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Zirvenin ikinci oturumunda ise Savronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yarman da nükleer enerji konulu sunumunu yaparak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

5. Enerji Zirvesi'nin üçüncü oturumunda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Enerji Mühendisi Fatih Alim, dördüncü oturumunda ise Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş Epit Direktörü Kutlay Paksoy sunumlarını gerçekleştirdiler.

Oturumların tamamlanmasının ardından katkı sunanlara protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. - KAHRAMANMARAŞ