KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin, "Üretim artışlarında güçlü ihracat performansımızın yansımalarının görüldüğünü düşünüyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin, "Üretim artışlarında güçlü ihracat performansımızın yansımalarının görüldüğünü düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, sanayi üretiminin haziranda aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 23,9 arttığını belirterek, "Yıllık gerçekleşen yüzde 23,9'luk artış yüksek olmakla birlikte baz etkisini de içerdiğinden, bu dönemlerde aylık artışlara odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz ve aylık gerçekleşen yüzde 2,3'lük artışı olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu artışın ağustostan bu yana en yüksek aylık artış olduğunu gördüklerini vurgulayan Zeytinoğlu, "Üretim artışlarında güçlü ihracat performansımızın yansımalarının görüldüğünü düşünüyoruz. Haziranda gerçekleştirdiğimiz 20 milyar dolar seviyelerinde tarihi rekor ihracatın hem kapasite kullanımları hem üretim artışlarındaki etkisini çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm sektörlerde artış olduğunu görüyoruz"

Sanayi üretiminin, büyümenin öncü göstergelerinden olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, ikinci çeyreğe ilişkin verilerin de tamamlandığını bildirdi.

Zeytinoğlu, sektörlere ilişkin şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Hem bir önceki çeyrek hem geçen yılın aynı çeyreğinin üzerinde gerçekleşen, ihracat performansımızla da desteklenen ikinci çeyrek üretim artışı, büyümeye dair olumlu işaret veriyor. Buradan, geçen yıla göre baz etkisini de göz önünde bulundurursak, ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme görebileceğimizi düşünüyoruz. Alt kalemlere baktığımızda, yıllık tarafta baz etkisiyle tüm sektörlerde artış olduğunu görüyoruz. Aylık artışa ise en yüksek katkının yüzde 12,4 ile yüksek teknolojili ürünlerden geldiğini görüyoruz. Pandemi döneminde bu kalemde gerçekleşen artışı çok değerli buluyoruz. Bununla birlikte, imalat sanayiden yüzde 2,6, sermaye mallarından yüzde 3,6 ve dayanıklı tüketim mallarından gelen yüzde 5'lik katkıları da olumlu değerlendiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay