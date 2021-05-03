KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, salgın koşullarında gemi hat kısıtlamaları ve konteyner bulmakta yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen nisan ayında gerçekleşen ihracat seviyesini çok olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, salgın koşullarında gemi hat kısıtlamaları ve konteyner bulmakta yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen nisan ayında gerçekleşen ihracat seviyesini çok olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, nisanda ihracatın geçen yıla göre yüzde 109 artışla 18 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Bu ihracat performansının, en yüksek nisan ayı gerçekleşmesi ve tüm zamanların da en yüksek ikinci aylık gerçekleşmesi olduğunu memnuniyetle gördüklerini belirten Zeytinoğlu, "Pandemi koşullarında gemi hat kısıtlamaları ve konteyner bulmakta yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen bu ihracat seviyesini çok olumlu değerlendiriyoruz. İhracatçı tüm firmaları kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatırım ve üretime yönelik kalemlerde artışların olmasını arzuluyoruz"

İthalatta aylık bazda yüzde 7,4'lük gerileme yaşandığını, alt kalemlere bakıldığında yatırım malları ithalatında yüzde 35,5, ham maddede yüzde 66,2, tüketim mallarında yüzde 67,7'lik artış olduğunu gördüklerini ifade eden Zeytinoğlu, yatırım ve üretime yönelik kalemlerde artışların olmasını istediklerini bildirdi.

Fiyat artışları ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sebebiyle enflasyondaki artışın nisanda da devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Nisanda TÜFE aylık yüzde 1,68 artarak yıllık yüzde 17,14'e, ÜFE ise aylık yüzde 4,34 artarak yıllık yüzde 35,17'ye yükseldi. Ham madde fiyatları ve döviz kurlarındaki artış sebebiyle enflasyondaki artışın devam edeceğini bekliyorduk. ÜFE'deki artışın daha hızlı olduğunu görüyoruz. Yıllık ÜFE Kasım 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. ÜFE'de gerçekleşen bu hızlı artışların önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarını görebileceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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