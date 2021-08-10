KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, istihdam sayısında yaşanan toparlanmayı olumlu karşıladıklarını ancak bunun nüfusa oranla olması gereken seviyenin altında bulunduğunu gördüklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, istihdam sayısında yaşanan toparlanmayı olumlu karşıladıklarını ancak bunun nüfusa oranla olması gereken seviyenin altında bulunduğunu gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerinin açıklandığını anımsatarak, işsizlik oranının, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya gerilediğini kaydetti.

Yaz aylarının başlaması, tarım ve turizm sektörünün de istihdama katkısıyla bu iyileşmeyi beklediklerini belirten Zeytinoğlu, "Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, haziranda bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 olarak gerçekleşti. Haziran itibarıyla toplam istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 586 bin kişiye ulaştı. Toplam istihdam sayısındaki toparlanma olumlu ancak nüfusumuza oranla olması gereken seviyenin altında olduğunu görüyoruz. Kısa vadede çalışan sayımızı 32-33 milyon seviyesine yükseltmeyi hedeflemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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