KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle istihdam kaybının önlenmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesiyle mart ayında sanayi sektöründe istihdam artışı olduğunu bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle istihdam kaybının önlenmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesiyle mart ayında sanayi sektöründe istihdam artışı olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'de koronavirüs salgının görülmeye başlandığı martta işsizlik oranının, geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,2'ye gerilediği belirten Zeytinoğlu, mart ayında istihdamın Kovid-19 etkisiyle önemli ölçüde gerilediğini kaydetti.

Zeytinoğlu, Kovid-19 nedeniyle başta turizm olmak üzere hizmet sektörünün iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığını aktararak, "Salgının etkisinin daha fazla görüldüğü nisan ayında özellikle aynı sektörlerde benzer istihdam kayıpları göreceğimizi düşünüyoruz. Yasakların kalkması ve mevsimsel etkilerle önümüzdeki aylarda sektörün toparlanmasını ve yeni istihdamların oluşturulmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir yılda çalışabilir nüfusun 1 milyon 39 bin bin kişi artığını, iş gücüne katılımda benzer bir durumun görülmediğine dikkati çeken Zeytinoğlu, "Mart ayında iş gücüne katılımda gerileme görüyoruz. Geçen yılın aynı ayına göre iş gücüne katılım 2 milyon 235 bin kişi azalmış. Dolayısıyla iş gücüne katılım oranı da yüzde 48,4'e gerilemiş. Bunun da etkisiyle mart ayında işsizlik oranında bir gerileme görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde sadece sanayi sektöründe istihdam artışı olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Martta tarım, inşaat ve hizmet sektörlerinde istihdam kaybı yaşanırken, sanayi sektöründe istihdamın artığını görüyoruz. İstihdam, tarımda 538 bin, inşaatta 248 bin, hizmetlerde 903 bin geriledi. Sanayide ise 27 bin kişi arttı. Sanayi sektöründeki istihdam artışının kasım ayından itibaren devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Pandeminin ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirlerle önümüzdeki aylarda istihdam kaybının minimize edilmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA