Kso, Tarım Fuarına 15 Ülke ile B2b Desteği Veriyor

Konya Sanayi Odası (KSO), 20 Mart'ta açılacak Tarım Fuarında bu yıl da ikili iş görüşmeleri düzenleyecek. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya Tarım Fuarında 4 gün boyunca toplam 15 ülkeden 200'e yakın firma temsilcisi ile ikili iş görüşmesi (B2B) organize edeceklerini söyledi.

Konya Sanayi Odası olarak Konya Tarım Fuarında 2011 yılından bu yana ikili iş görüşmeleri düzenleyerek, sektörün ihracat kapasitesini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Kütükcü, "20 ülkeden bin 281 markanın sergileneceği ve 310 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiği fuara, Konya Sanayi Odası olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ikili iş görüşmesi (B2B) desteği vereceğiz. Önceki yıllarda iki gün yapılan ikili iş görüşmelerimiz, bu yıl 4 gün boyunca gerçekleştirilecek. Bu görüşmelere Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra, Belarus, Kazakistan, Tanzanya, Moldova, Kenya, Cezayir, Benin, Sırbistan, Ukrayna, Rusya, Tunus, Fas, Libya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Brunei'den 200'e yakın firma temsilcisi katılacak. Bu yıl sanayicilerimizin binden fazla ikili iş görüşmesi yapmalarını bekliyoruz" dedi.

"İlgi her geçen yıl artıyor"

İkili iş görüşmelerine olan ilginin her yıl arttığına da dikkat çeken Kütükcü, "2015 yılında 90 firma temsilcisi, 2016 yılında 106 firma temsilcisi ve 2017 yılında 108 firma temsilcisi ikili iş görüşmesi yapmak için başvuru gerçekleştirmişti. Bu yıl rakam 200'ü aştı. İnşallah bu rakam her yıl artmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Tarım Fuarında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinde katılımcıların online olarak eşleştirildiğini söyleyen Kütükcü, "Konya Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarına 2011 yılından bu yana B2B desteği veriyoruz. Görüşme yapmak isteyen firmalarımız, https://b2konya-agri-2018.b2match.io/ adresi üzerinden online olarak kayıt yaptırıp yine online olarak eşleştiriliyorlar. Türkiye'den katılan firmalarımızın, sektörlerine uygun katılımcılarla hangi saate hangi masada görüşme yapacağı online olarak belirleniyor. Böylece hiçbir sorun yaşanmadan organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Kütükcü, yapılan görüşmelerin ülkenin ve şehrin ihracatına olumlu yansımasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi. - KONYA