KSO, Gölcük'te 64 öğrenciye tablet dağıttı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından KSO Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerine 64 tablet verildi.

Gölcük ilçesindeki KSO Dumlupınar Ortaokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, yaptığı konuşmada, eğitime verilen desteğin önemine değindi.

"Bu binalar içinde çocuklarımız olduğu için güzel oluyor." diyen Balaban, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın üzerinde bir kara bulut var. Bu kara bulutun dağılmasını ancak el birliğiyle sağlayabiliriz. Bu yüzden öğrencilerimizin tekrar okulları doldurması için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadele çalışmalarından bahseden Balaban, "Koronavirüsten kurtulmamız için öncelikle tüm kurallara harfiyen riayet edeceğiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarında asla gevşemeyeceğiz. Gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadık. Çocuklarımız ve büyüklerimiz evlerinde kapalı kaldı. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, büyüklerimiz ise en değerlilerimizdir. İnşallah bu destekler ilimiz geneline de yayılır." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere tabletleri, Vali Yardımcısı Balaban, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner