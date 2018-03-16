Kso'dan Wın Eurasıa 2018 Fuarı'na Çıkarma

Konyalı sanayiciler, Konya Sanayi Odası'nın (KSO) organizasyonuyla Türkiye'nin en büyük uluslararası fuarlarından WIN EURASIA 2018'e çıkarma yaptı. 22 ülkeden 2 bine yakın firmanın katıldığı fuarı gezen Konyalı sanayiciler, sektörlerindeki yenilikleri yakından görme fırsatı elde ederken, endüstri 4.0 uygulamalarını da inceledi.

Konya Sanayi Odası, şehrin ticaret hacmini artırmak için gerçekleştirdiği fuar inceleme gezisi organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. KSO, bu bağlamda 6 fuarın tek çatı altında birleştirildiği WIN EURASIA 2018 Fuarı'na inceleme gezisi düzenledi. Yapılan geziye 50'ye yakın sanayici ve iş yeri temsilcisi katıldı. Metal İşleme, Yüzey Teknolojileri, Kaynak Teknolojileri, Entegre Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri, Elektrik Enerjisi Üretim Sistemleri, Kaldırma ve Taşıma Sistemleri fuarlarında incelemelerde bulunan Konyalı heyet, sektörlerindeki yenilikleri yakından görürken, endüstri 4.0 odaklı yeni uygulamaları inceme fırsatı elde etti.

"Konya'nın ihracatını sanayi ürünleri üstleniyor"

Fuarın açılışında konuşan KSO Meclis Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Konya'nın sanayi şehri haline geldiğini, ihracatının yüzde 74'ünü sanayi ürünlerinin oluşturduğunu söyledi. Konya'nın ihracatını artırdığı bilgisini de paylaşan Yılmaz, "Burada bulunan birçoğumuz, Konya'yı tahıl ambarı olarak bilirdi. Doğru. Ancak, Konya, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin canlı bir örneği. Tarımcıydık, sanayici olduk. Çünkü Konya'nın ihracatının yüzde 74'ü sanayi ürünlerinin ihracatından oluşuyor. Geri kalanın büyük kısmını da tarım ve madencilik oluşturuyor. Şehir her geçen yıl ihracatını artırmaya devam ediyor. Öyle ki, Konya bu yılın Ocak, Şubat döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırdı" dedi. Konya'nın gayri safi yurt içi hasılasının sanayiden aldığı payın yüzde 28'ler seviyesinde olduğunu ve bunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, endüstri toplumu olmak için bu ortalamanın yüzde 40'a ulaşması gerektiğini, bunun için de daha çok çalışılması gerektiğini belirtti.

Konuşmasında Konya'nın dış ticaret fazlası veren bir şehir olduğunu ve bunun örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Konyalı sanayiciler ile gurur duyuyorum. Yatırım yapmaya devam ediyorlar. Ama dış ticaret fazlası da veriyorlar. Keşke herkes bizim kadar özen gösterse, kazandığından fazla harcamasa" şeklinde konuştu.

"KSO'nun fuar organizasyonları devam edecek"

Fuara Konya Sanayi Odası tarafından 50'ye yakın sanayici heyetinin getirildiğini bildiren Yılmaz, yapılan görüşmelerde yeni işbirlikleri sağlanmasını temenni ettiklerini söyledi. Konya Sanayi Odası'nın yurtiçi ve yurt dışı fuarlara inceleme gezisi düzenlediği bilgisini paylaşan Yılmaz, şunları söyledi: "Oda olarak şehrimizin ticaret hacmini artırmak için yıl içerisinde çeşitli fuarlara inceleme gezileri düzenliyoruz. Buralarda yapılan iş görüşmelerinin ticarete olumlu yansıdığını biliyoruz. Bu fuara da 50'ye yakın sanayici ve iş yeri temsilcisi getirerek, sektörlerindeki yenilikleri yakından görmelerine olanak sağladık. Bundan sonraki fuarlarda da sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni geziler düzenleyeceğiz." - KONYA