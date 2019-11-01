KSO'dan "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi"ne destek

01.11.2019 16:28

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi" paketinin istihdama katkı vereceğini belirterek, "Özellikle ihracat yapan firmalarımız için bir fırsat olacaktır." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi" paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç kamu bankası tarafından ilave istihdam sağlayacak işletmelere verilecek kredi paketinin işsizlikle mücadelede spesifik bir teşvik olduğunu belirten Zeytinoğlu, bu spesifik desteklerin diğer istihdam teşvikleri ile birleştirildiğinde sinerji oluşturacağı için mutluluk duyacaklarını vurguladı.

Ayhan Zeytinoğlu, işsizliğin en büyük nedenlerinden birinin iç piyasadaki daralma ile üretimdeki yavaşlama olduğuna işaret ederek, "Açıklanan bu paket istihdama katkı verecek ve özellikle ihracat yapan firmalarımız için bir fırsat olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İstihdama en fazla katkıyı ihracatçı veriyor"

Bu kredilerin devam eden inşaat projeleri ve yurt dışı müteahhitlik sektörü için de çok değerli olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, "Ayrıca, üretim ve hizmet sektörlerinde de olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte üretim ve hizmet sektörü için verilen faiz oranlarının Merkez Bankası politika faizinin altında olmasını da olumlu değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, istihdama en fazla katkıyı ihracatçı firmaların verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ülkemize doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artmasının işsizliğe çözüm olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Avrupa Birliği ile olan entegrasyonumuzu daha iyi seviyelere taşımamız gerekiyor. Bunun için yatırım iklimini iyileştirmeliyiz. Türkiye 2004-2005 yılları arasında önemli ve kritik reformlar yaparak yabancı sermaye yatırımlarını yıllık bazda 28 misli arttırabilme başarısını göstermişti. Geçmiş yıllarda başarmış olduğumuz işleri, benzer adımlar atarak tekrar yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: AA