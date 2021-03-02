KSO Başkanı Zeytinoğlu şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması
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KSO Başkanı Zeytinoğlu şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

02.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:45
KSO Başkanı Zeytinoğlu şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayında bu zamana kadarki en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldığını, gelecek aylarda da bu performansın artarak sürmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayında bu zamana kadarki en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldığını, gelecek aylarda da bu performansın artarak sürmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,61 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamın en yüksek şubat ayı rakamı olduğunu belirtti.

Şubat ayı verilerinin bir önceki ayın yüzde 6,42 üzerinde olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi koşulları belirsizlikleri, Suudi Arabistan ambargosu, ihracatçılarımızın konteyner bulma ve ihracat taşımalarında yaşadıkları sıkıntılara rağmen tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamı yakalandı. Bunu çok olumlu değerlendiriyoruz, önümüzdeki aylarda da bu performansın artarak devam etmesini temenni ediyoruz."

Şubat ayında en fazla dış satım yapılan 5 ülkeye de ihracatın arttığını belirten Zeytinoğlu, "Almanya'ya ihracatımızda yüzde 11,8, İngiltere'ye yüzde 13, ABD'ye yüzde 23,9, İtalya'ya yüzde 10 ve Fransa'ya yüzde 18,1 artış oldu." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şubat ayında ithalat yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda yatırım (sermaye) malları ithalatındaki artış dikkati çekiyor. Bu kalemde yüzde 21,2'lik artış var. Yatırımlara yönelik kalemlerdeki artışları olumlu değerlendiriyoruz. Ham madde (ara mallar) ithalatında yüzde 8,3, tüketim malları ithalatında da yüzde 7,4'lük artış olduğunu görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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