KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, geçen yılın kasım ayında ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki rekor artışın sanayi üretimine de yansımasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Sanayi üretim endeksinin, kasımda aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttığına değinen Zeytinoğlu, "Kasımda gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan, üretimde de bu seviyeleri göreceğimizi bekliyorduk. Artıştan memnuniyet duyuyoruz. Bu artışa, imalat sanayiden gelen güçlü katkıyı da çok değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aralıkta da üretimdeki artışın devam etmesini bekliyoruz"

Zeytinoğlu, aralık ayında da üretimdeki artışın devam edeceğini beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretimde girdi olarak kullanılan ara malı ithalatında aralıkta yüzde 41,1'lik artış oldu. Bununla birlikte kapasite kullanım oranları da kasım ayının üzerinde gerçekleşti. Bu öncü göstergelerin sanayi üretimine yansımalarının görüleceğini düşünüyoruz. Alt kalemlere baktığımızda, kasım ayında ara malı imalatında aylık yüzde 2,1 yıllık yüzde 14,4, imalat sanayinde aylık yüzde 3,8 yıllık yüzde 12,5; dayanıklı tüketim mallarında aylık yüzde 5,1 yıllık yüzde 12; sermaye mallarında aylık yüzde 7,2 yıllık yüzde 5,8; orta yüksek teknolojili ürünlerde aylık yüzde 4,6 yıllık yüzde 9,6 artışlar oldu. Yüksek teknolojili ürünlerde ise aylık yüzde 11,7 artış olurken yıllık yüzde 4,1 gerileme karşımıza çıkıyor."

AA / Şengül Azbay - Ekonomi Haberleri

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