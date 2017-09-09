Kso Başkanı Zeytinoğlu'ndan Açıklama

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kendisiyle ilgili olumsuz haber yapan yayın organlarının yetkilileri hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu bildirdi.



Zeytinoğlu, yerel gazetelerde hakkında yer alan "Eşi ve çocuklarını Türk vatandaşlığından çıkardı" ve "Zeytinoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı bekleniyor" başlıklı haberlere ilişkin, yazılı açıklama yaptı.



Kendisiyle ilgili olumsuz haber yapan yayın organlarının yetkilileri hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu bildiren Zeytinoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:



"KSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimin bir parçası olan 'sanayicilerin temsili' kapsamında yaptığım görüşmelerle ilgili olarak, devletimizin ilgili makamlarının temsilcilerini gereken zamanda bilgilendirdiğim ve belgelendirdiğim kamuoyunca bilinmelidir. KSO seçimleri öncesinde yapılmak istenen itibar suikastı ve algı operasyonuna bilerek ve bilmeyerek katılan yayın organlarının her biri hakkında dava açacağım. 100 bin lira maddi ve manevi tazminat davasının gelirlerini KSO'nun önderliğinde faaliyet gösteren bizimköy engelliler üretim merkezinde sürdürdüğümüz yatırımların gerçekleştirilmesi için bağışlayacağım. Sağduyusuna her zaman güvendiğim vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururum."