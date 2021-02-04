KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Kocaeli kişi başı 45 bin 286 lira vergi ödedi"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2020 yılında kişi başı 45 bin 286 lira vergi ödeyen Kocaeli'nin devlete en fazla kazanç sağlayan il olduğunu bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2020 yılında kişi başı 45 bin 286 lira vergi ödeyen Kocaeli'nin devlete en fazla kazanç sağlayan il olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'nin 2020 yılında 90 milyar 447 milyon lira vergi ödediğini belirterek, bu rakamın 70 ilin vergi gelirlerinden daha fazla olduğunu kaydetti.

Kocaeli'nin yüzde 90,96'lık vergi tahakkuku ile birinci sırada yer aldığı bilgisini veren Zeytinoğlu, "Açıklanan 2020 yılı nüfus verilerine göre Kocaeli'nin kişi başı ödediği vergi 45 bin 286 lira oldu. Türkiye ortalamasının 9 bin 963 lira olduğu göz önüne alındığında, Kocaeli ödediği kişi başı vergiyle ortalamanın kat kat üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, devletin Kocaeli'de kişi başına harcamasının 4 bin 907 lira olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kocaeli, ülkemiz bütçesine kişi başına 45 bin 286 lira vergi geliri sağlamasına karşılık Kocaeli'ye kişi başına yapılan harcama sadece 4 bin 907 liradır. Bu harcama Türkiye ortalaması olan 14 bin 378 liranın çok altında kalmaktadır. Ülkemiz genelinde kişi başına devletin ortalama harcadığı miktar kadar ilimizde de harcama yapılması durumunda, ilimizin birçok altyapı eksikliklerinin de giderilebileceğini düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay