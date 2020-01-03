KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi

03.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:12

"Aralık ayında baz etkisinin kalkmasıyla enflasyonda göreli yükseliş olabileceğini bekliyorduk. Nitekim enflasyon aylık yüzde 0.74 artışla yıllık yüzde 11.84'e yükseldi. Ancak 2019 yılının hedeflenen yüzde 12 seviyesinin altında tamamlandığını görüyoruz." dedi. Zeytinoğlu, "2020 yılın ilk yarısında enflasyonun çift hanede devam edebileceğini, yılın ikinci yarısından itibaren tek haneye dönebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Zeytinoğlu ÜFE'ye ilişkin değerlendirmesinde, sanayicileri asıl etkileyen üretim maliyetlerinin olduğunu söyleyerek, "Aralık ayında ÜFE aylık yüzde 0.69 artışla yıllık yüzde 7.36'ya yükseldi. Kurlardaki oynaklık ÜFE'yi biraz yukarı tırmandırdı. ÜFE'nin de TÜFE'ye yansıyarak zamanla yukarı çekme etkisi olabilir." dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, mobilya, yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranlarının düşürülmesin ilişkin değerlendirmesinde, "KDV indirimlerini, söz konusu sektörlerin kayıt altına alınarak haksız rekabetin önüne geçileceği için çok değerli buluyoruz. Temel besin maddelerinden olan yumurta ve balık için uygulanan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini halka arz açısından olumlu değerlendiriyoruz.İşçi yoğunluklu bir sektör olan mobilyada ise KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü. Böylece mobilya sektörünün kayıtlı bir şekilde, istihdama da yatırım yapılarak gelişme sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu indirimlerin enflasyonu azaltıcı katkı sağlayacağını da bekliyoruz." dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz cinsinden zorunlu karşılıklara komisyon uygulamaya başlamasına yönelik düzenlemeye ilişkin de değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, bu hamlenin dolarizasyonu önlemeye yönelik bir adım olduğunu söyleyerek, "Merkez Bankası bu adımla döviz tevdiat hesaplarını azaltmayı hedefliyor. Türk Lirasını korumak amacıyla yapılan hamleleri olumlu değerlendiriyoruz. Ancak doların yastık altı birikimi durumunda daha büyük tehlike olabileceğinden endişe duyuyoruz." dedi.

Ek alanı

Kaynak: Bültenler