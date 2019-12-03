KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi

03.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:02

Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, "Bu ay enflasyonda baz etkisinin kaybolacak olmasıyla tekrar çift haneyi bekliyorduk. Ancak artış beklentilerin altında sınırlı oldu. Kasım enflasyonu aylık yüzde 0.38 artışla yıllık yüzde 10.56 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki ay da enflasyonda bir miktar yükseliş olabileceğini ve hedeflenen yüzde 12 seviyesi ile uyumlu olarak yılın tamamlanacağını düşünüyoruz." açıklamasını yaparak enflasyon üzerinde kur geçişkenliğinin artık kalmadığını belirtti.

Zeytinoğlu, enflasyondaki bu oranlarla birlikte Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki toplantısında faiz indirimine ilişkin alacağı kararın kritik olduğunu ve beklendiğini söyledi.

Kasım'da yıllık ÜFE'de de bir miktar yükseliş olduğunu belirten Zeytinoğlu, "ÜFE'de de baz etkisi kalktı ve aylık yüzde 0.08 gerilemesine rağmen yıllık yüzde 4.26'ya yükseldi. Üretici fiyatlarındaki aylık gerilemede, ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının önemli etkisi oldu.Bu kalem, bir önceki aya göre yüzde 4.85 gerilemeyle en fazla düşüş gerçekleşen kalem oldu. Bununla birlikte, ara mallarında aylık yüzde 0,60, imalat sanayinde ise aylık 0.04, elektrik gaz ve enerji sektöründe yüzde 0,53 gerileme olduğunu görüyoruz. ÜFE'deki bu iyileşmeler maliyetler açısından önemli." dedi. Zeytinoğlu, ÜFE'nin TÜFE'yi yukarı çekme yönündeki baskısının halen devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler