KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret rakamları ve enflasyon oranlarını değerlendirdi

03.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:17

Bu rakam geçen yılın aynı ayının yüzde 5.5 üzerinde. İthalat ise yüzde 18.2 artışla 18.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla dış ticaret açığı 4.6 milyar dolara yükseldi." dedi.

Zeytinoğlu, cari denge açısından ihracat artış oranlarının ivmelenmesinin önemine değinerek, "Cari dengenin pozitifte kalması açısından, ihracat artış oranlarının yüzde 7-8 seviyelerini aşmasının gerekliliğini biliyoruz. 2019 yılında, mart, mayıs, temmuz, ekim ve kasım aylarında ihracatımız 15 milyar doların üzerinde gerçekleşmişti. İhracat performansımızın 2020'de de artarak devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.

İthalat alt kalemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, yatırım (sermaye) malları ithalatındaki artışa dikkat çekerek, "İthalat artışında, sermaye malları ithalatının oranının geçen yıla göre yüzde 40.5'luk artışını çok önemli buluyoruz.Bu artış bizleri ertelenen yatırımların devreye alınması açısından umutlandırıyor." dedi.

-KSO Başkanı Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, yılın ilk ayında enflasyonda beklentiler doğrultusunda yükseliş yaşandığını ifade ederek, "Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 1.35 artışla yıllık yüzde 12.15'e yükseldi. Kurlardaki yükseliş ÜFE'yi de yukarı çekmeye devam etti. ÜFE aylık yüzde 1.84 artışla yıllık yüzde 8.84'e yükseldi." dedi. Zeytinoğlu, iki üç ay daha enflasyondaki yükseliş seyrinin devam edebileceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler