KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Ağustostaki bütçe performansını olumlu değerlendiriyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Ağustostaki bütçe performansını olumlu değerlendiriyoruz"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustosta gerçekleşen bütçe performansını olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu:
15.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:04

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustosta gerçekleşen bütçe performansını olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladığını anımsattı.

Harcamalar tarafında tedbirli davranılarak bütçede fazla sağlanmasının önemli olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Ağustos ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 108 milyar 566 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 14,3 azalarak 80 milyar 345 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe giderlerinin azalması ve gelirlerin artmasıyla bütçe ağustosta 28 milyar 220 milyon lira fazla verdi. Ağustosta gerçekleşen bütçe performansını olumlu değerlendiriyoruz. Açıkların yükselmesi ekonomimizi kırılganlaştıracağından, harcamaların azaltılarak denk bütçe hedeflenmesinin önemini her zaman dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, vergi gelirlerindeki artışta ekonomideki canlanmanın etkili olduğunu kaydederek, "Giderler tarafında en fazla azalış yüzde 30,8 ile cari transferler kaleminde görülüyor. Kamunun bazı giderlerinin kısılmasıyla sağlanan cari transferlerdeki önemli düşüş, ağustos ayında bütçe performansının olumlu olmasında önemli bir etken oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Defne Samyeli Okan Bayülgen Gonca Vuslateri
Spor Jose Sosa Adem Büyük Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Kız İzmir Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Ağustostaki bütçe performansını olumlu değerlendiriyoruz" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 16:31:41. #1.14#
title