KSO Başkanı Zeytinoğlu, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2021 yılı büyüme rakamlarına ilişkin, "Arzumuz, 2022 yılında da ihracattaki yüksek seviyelerin devam etmesi ve büyümeye katkısının artması yönünde." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, yılın tamamında da yüzde 11 büyüdüğünü anımsatan Zeytinoğlu, "Ekonomimizin 2021 yılında bu büyüme performansıyla verisi açıklanan ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. 2021 yılı büyümesinde ihracat, sanayi ve hizmetler sektörünün katkılarının öne çıktığını görüyoruz. Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin detaylarına baktığımızda, sanayide yüzde 16,6, imalat sanayisinde yüzde 17,2, hizmetler sektöründe yüzde 21,1'lik artışlar oldu. Hizmetler sektöründe gerçekleşen artışın, 2020 yılından kaynaklanan baz etkisini de içerdiğini biliyoruz. Ekonomik büyüme içerisinde sanayinin ana faktör oluşunu memnuniyetle görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, ihracatta 2021'in, gemi hatları, konteyner tedariki ve özellikle çip tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen rekorlar gerçekleştirilen bir yıl olduğunu belirterek, Avrupa, ABD ve diğer hedef pazarlardaki talep artışları ve coğrafi konumun sağladığı avantajın ihracatı desteklediğini kaydetti.

Bunun da büyüme rakamlarına yansımalarını memnuniyetle gördüklerini aktaran Zeytinoğlu, "Arzumuz, 2022 yılında da ihracattaki yüksek seviyelerin devam etmesi ve büyümeye katkısının artması yönünde." ifadesini kullandı.