KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 yılı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

14.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:11

Zeytinoğlu, "2018 yılında 43 milyar dolar seviyesinde bulunan dış ticaret açığının 2019 yılında 18.6 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Hizmet gelirleri ise 2019 yılında 2018'in yüzde 22 üzerinde gerçekleşerek 31.5 milyar dolar katkı sağladı. Bu iyileşmelerle 18 yıl sonra yıllık bazda verilen cari fazlayı olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

Aylık bazda temmuz-ekim döneminde fazla veren cari işlemler hesabının, kasım ayı itibariyle açık yönüne döndüğünü söyleyen Zeytinoğlu, "Aralık'ta 2.8 milyar dolar cari açık verildi. Mevsimsel olarak turizm gelirlerinin de cari dengeye katkısı azalıyor. Dış ticaret açığındaki yükseliş nedeniyle ocak ayında da cari açık verebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Açığın finansmanına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "2019 yılında doğrudan yatırımlardaki girişler 5.5 milyar dolar olurken portföy yatırımlarında 1.1 milyar dolar çıkış oldu. Resmi rezervler ise 6.3 milyar dolar arttı." dedi.

Kaynak: Bültenler