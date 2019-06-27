KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Volkswagen yatırımını değerlendirdi
KSO Başkanı Zeytinoğlu, yeni yatırımın Kocaeli'nde olmasını istediklerini belirterek, ancak bu gerçekleşemese de böylesine büyük bir yatırımın Türkiye'de yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
Volkswagen'in, fabrika yatırımı için Türkiye'yi tercih etmesini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in fabrika yatırımı için Türkiye'yi tercih etmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduk." dedi.
Sayın Zeytinoğlu, ayrıca sözkonusu yeni yatırım hangi şehirde yapılırsa yapılsın, ilimizin de, güçlü otomotiv yan sanayisi ile bu yatırıma katkı sağlayacağını ifade ederek, ülkemize önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum dedi.
KSO Başkanı Zeytinoğlu, konuşmasının devamında, "önümüzdeki süreçte de, Türkiye'de uygun yatırım ikliminin sağlanarak, ülkemizi tercih eden doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artmasını bekliyor, istihdam ve ekonomimize canlılık katmasını umuyorum." dedi.
Kaynak: Bültenler
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