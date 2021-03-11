KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart itibarıyla cari dengede kademeli bir iyileşmenin başlamasını beklediklerini bildirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Zeytinoğlu, cari işlemler hesabının ocakta 1 milyar 867 milyon dolar açık verdiğini, 12 aylık cari açığın 36 milyar 599 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Yıllık cari açıkta ufak da olsa iyileşme olduğunu gördüklerini belirten Zeytinoğlu, "Bu gelişmede ana etken dış ticaret açığındaki daralma oldu. Şubat ayı dış ticaret açığındaki yüzde 10'luk artış, şubat ayı cari açık verisine yansıyabilir. Ancak mart itibarıyla cari dengede kademeli bir iyileşmenin başlayacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız