KSBÜ Tıp Fakültesinde kısmi yüz yüze eğitime başlandı
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KSBÜ Tıp Fakültesinde kısmi yüz yüze eğitime başlandı

08.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:46
KSBÜ Tıp Fakültesinde kısmi yüz yüze eğitime başlandı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesinde, 4'üncü ve 5'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesinde, 4'üncü ve 5'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, kısmi olarak başlayan yüz yüze eğitim nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan uzun ayrılıktan sonra öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Salgın sürecinin zaman alacağını ve bıçak gibi kesilecek bir olay olmadığını belirten Kavuncu, şöyle devam etti:

"Mücadele etmek zorundayız. Hayatımızı yeni normallere göre şekillendirmemiz gerekiyor. Bunun bir sonu yok. Öğrencilerimizin aldığı eğitim, bire bir eğitimi gerektiren bir eğitim. 4, 5 ve 6'ıncı sınıflar için hasta başı uygulamaları gerekiyor. Hastane ortamı da eğitimin bir parçası. Öğrencilerimiz çünkü sağlık tesislerinde çalışacaklar. Bulaş riski sadece hastane ortamında değil, her yerde. Her yerde hastalık kapma olasılığı var. Öğrencilerimize iyi ortamlar sağlamaya çalıştık. Önlemlerimizi en yüksek seviyeye çıkardık."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Algın eğitime başlayan tıp öğrencilerine başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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