KSBÜ Rektörü Kavuncu: "Kütahya'da sağlık hizmetlerinde gelişme sağlandı"
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KSBÜ Rektörü Kavuncu: "Kütahya'da sağlık hizmetlerinde gelişme sağlandı"

12.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:12
KSBÜ Rektörü Kavuncu:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, kentte sağlık alanında yeni gelişme ve düzelmeler olduğunu bildirdi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, kentte sağlık alanında yeni gelişme ve düzelmeler olduğunu bildirdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere bilgiler veren Kavuncu, sağlık alanında yapılan yeniliklerle birçok sorunun giderildiğini söyledi.

Kütahya'nın sağlık hizmetleri konusunda tercih edilen bir kent haline geldiğini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Daha önce sıkça karşılaştığımız birçok sorun çözüme kavuşturuldu. Randevu büyük sorundu bu sorun büyük oranda çözüldü. Onkoloji birimi, radyoterapi bölümü yeniden hizmete girdi. Kovid-19 salgını döneminde Kütahya kendine yeten bir il durumunda. Kütahya dışına resmi sevk günde 2 oranında ve aynı oranda da sevk alınıyor. Bu süreçte Kütahya'ya yeni bir Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma Merkezi kazandırıldı. Bu ihtiyacın tamamını karşılamasa da yaşanan sıkıntıları büyük oranda çözmüş durumda."

Kavuncu, KSBÜ'nün 2018 yılında kurulduğunu anımsatan ve o tarihten itibaren belirledikleri nitelikli ve kapsamlı bir sağlık hizmeti sağlayarak bölgesel ihtiyacın tamamını karşılamak, kentte bulunan termal kaynakların zenginliğini göz önüne alarak kaplıca odaklı sağlık turizmini geliştirmek ve buna benzer birçok hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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