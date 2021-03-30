KSBÜ'de Kariyer Günleri
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KSBÜ'de Kariyer Günleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KSBÜ'de Kariyer Günleri

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi (KAMER) Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliği başladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi (KAMER) Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliği başladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren KSBÜ KAMER Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Gülekçi, "Sağlık Üniversitesi olarak kariyer bilincinin yükseköğretimin erken döneminde şekillenmesi ve öğrencilerimizde iş hayatının beklentileri, hazırlık süreçleri ve dinamikleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 'Kariyer Günleri' etkinliğini düzenledik. Öğrencilerimiz eğitim materyallerine 'keyps' ve 'obs' sisteminden ulaşabilirler" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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