KSBÜ'de HES uygulaması başladı
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KSBÜ'de HES uygulaması başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş uygulamasına başlandı.

KSBÜ'de HES uygulaması başladı
16.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:10

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş uygulamasına başlandı. Böylelikle herhangi bir risk taşıyan kişinin girişine izin verilmeyecek.

KSBÜ, salgına karşı sıkı tedbirlerini almaya devam ediyor. KSBÜ'ye girişlerde sıkı kontrol yapılacak. Girişler HES koduyla mümkün olacak. Kuruma giriş yapan personel dahil tüm vatandaşlar için HES kodu sorgulaması yapılacak. Sorgulama sonucunda "riskli" olanlara kurumumuza giriş izni verilmeyecek.

HES UYGULAMASI NEDİR?

"Hayat Eve Sıgar (HES), Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları Korona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalıkla ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen bir mobil uygulamadır. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın (Covid-19) risk seviyesi de ölçülüyor." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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