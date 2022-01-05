KSBÜ bünyesinde geleneksel tıbbi yöntemlerle tedavi uygulanıyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesinde ozon, sülük ve kupa terapisiyle tedavi yapıldığı bildirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi ünite sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Aysun Özlü, merkezde akupunktur, ozon terapi, sülük terapisi, proloterapi ve kupa terapisi gibi tedavi yöntemlerin olduğunu belirtti.

Çalışmanın normal tedaviye ek olarak Sağlık Bakanlığı onayıyla yapıldığını dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"Örneğin romatizma hastaları, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklar ile geçmeyen vücut yaraları olan hastalar normal tedavilerine ek olarak tamamlayıcı tıp tedavisi uygulamak isterlerse kliniğimize başvurabilirler. Bizim kliniğimizde, bu alana özel Sağlık Bakanlığı sertifikası onaylı akademisyen doktor ve deneyimli sağlık personelleri tarafından donanımlı teknik altyapıyla birlikte tedaviler uygulanıyor. Tüm tedaviler aynı merkez kapsamında gerçekleşiyor. Ayrıca uzmanlık eğitimi alan öğrencilerimiz de burada çalışmalarını yapmaktadırlar. Getat hemşiresi Hafize Olkun ve sağlık çalışanlarımız ile birlikte hastalarımızı bekliyoruz."

AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

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