Krymsk heyetinden TTSO'ya ziyaret Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pavel Mogachev, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pavel Mogachev, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Mogachev başkanlığındaki heyet arasında, iki ülkenin işbirliği imkanları görüşüldü.

Mogachev, işbirliği yapmayı çok istediklerini belirterek, Krasnodar Bölgesi ve Krymsk'te yatırım yapacak Türk iş adamlarına her türlü yardımı yapabileceklerini belirtti.

Hacısalihoğlu da Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası ile son dönemde yoğun ilişki içinde olduklarını vurgulayarak, "İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne gelmişlerdi. Daha sonra biz Krymsk kentine giderek yatırım olanaklarını inceledik. Pandemi sürecinde video konferansla görüşmeler yaparak süreci sıcak tutmaya çalıştık. Umarım güzel işbirlikleri oluşur. Krasnodar Bölgesi Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar içeriyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından Hacısalihoğlu ve Mogachev, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca, iki kentin dostluğu anısına TTSO bahçesine fidan dikildi.

Kaynak: AA