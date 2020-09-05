Krymsk heyetinden TTSO'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Krymsk heyetinden TTSO'ya ziyaret

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pavel Mogachev, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

Krymsk heyetinden TTSO'ya ziyaret
05.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:50

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pavel Mogachev, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Mogachev başkanlığındaki heyet arasında, iki ülkenin işbirliği imkanları görüşüldü.

Mogachev, işbirliği yapmayı çok istediklerini belirterek, Krasnodar Bölgesi ve Krymsk'te yatırım yapacak Türk iş adamlarına her türlü yardımı yapabileceklerini belirtti.

Hacısalihoğlu da Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası ile son dönemde yoğun ilişki içinde olduklarını vurgulayarak, "İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne gelmişlerdi. Daha sonra biz Krymsk kentine giderek yatırım olanaklarını inceledik. Pandemi sürecinde video konferansla görüşmeler yaparak süreci sıcak tutmaya çalıştık. Umarım güzel işbirlikleri oluşur. Krasnodar Bölgesi Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar içeriyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından Hacısalihoğlu ve Mogachev, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca, iki kentin dostluğu anısına TTSO bahçesine fidan dikildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Alişan Erol Evgin Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mauricio Lemos Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kaza Silah Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Krymsk heyetinden TTSO'ya ziyaret - Krasnodar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 16:50:45. #1.15#
title