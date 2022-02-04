KRV Seçim Hakkı Girişiminden Alman hükümetine "çifte vatandaşlık" mektubu

Almanya'nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) faaliyet gösteren Seçim Hakkı Girişimi, Federal Hükümete çağrıda bulunarak koalisyon protokolünde yer alan çifte vatandaşlık yasasının hiçbir kısıtlamaya gidilmeden meclisten geçirilip bir an önce uygulamaya konulmasını talep etti.

KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon partilerine birer mektup yazarak Türklerin de diğer milletler gibi Almanya'da çifte vatandaş olmasının yolunu açacak olan uygulamanın başlatılmasını istedi.

Gemici, Almanya'daki Türk toplumunun 40 yıldır eşit haklar ve çifte vatandaşlık için mücadele verdiğini hatırlatarak SPD'nin 1999'da olduğu gibi çifte vatandaşlık beklentilerini boşa çıkardığını ve kendilerinin bu konudaki önerilerini dikkate almazsa tüm inandırıcılığını yitireceğini vurguladı.

Gemici, Türk toplumunun bütün kuruluşlarını bu konuda harekete geçmeye çağırıp herkesin bölgelerindeki federal meclis milletvekilleriyle diyalog kurmalarını istedi.

Şansölye Olaf Scholz ve koalisyonu oluşturan parti yetkililerine seslenen Gemici, "Hükümetinizin göçmenlere çifte vatandaşlığı kolaylaştırmayı ve toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeyi amaçlayan, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı önlemler içeren konuları koalisyon protokolüne almasını sevinçle karşılıyor, size ve koalisyon partilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda atacağınız adımlar, göçmenlerin geleceği planlamalarını kolaylaştıracak, onlara bu topluma ait oldukları hissini verecek, entegrasyonu, katılımı hızlandıracak ve toplumsal barışa katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Çifte vatandaşlık ve eşit haklar için hükümetin atacağı olumlu adımların destekçisi olacaklarını vurgulayan Gemici, mektupta taleplerini şöyle sıraladı:

"Yaşam ve çalışma koşulları nedeniyle iyi Almanca öğrenemeyen ve ülke kalkınmasına büyük emeği geçen 1. kuşak göçmenlere dil sınavında zorluk çıkarılmadan Alman vatandaşlığı verilmelidir. Daha önce Alman vatandaşı olan, ancak 2000'den sonra Türk vatandaşlığına geçtikleri için vatandaşlıktan çıkarılan on binlerce insanın mağduriyeti giderilmelidir. Alman vatandaşlığı için yapılan başvuruların karara bağlanması iki yıla kadar uzamaktadır. Başvuruların 6 ay, en geç bir yıl içinde sonuca bağlanmasını talep ediyoruz. Yeni bir dil öğrenmek zorlu ve uzun bir süreçtir. Dil sınavı kolaylaştırılmalı, vatandaşlık başvurusunda bulunanların bu yöndeki çabaları dikkate alınmalıdır. Beş yıldan fazla bu ülkede yaşayan, ancak Alman vatandaşlığına geçmek istemeyen göçmenlere yerel seçimlere katılma hakkı verilmeli, onların politik yaşama katılmaları sağlanmalıdır."