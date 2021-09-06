Kruvaziyer turizminde 2022'de rekor gemi beklentisi

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 2022'de 650 gemi rezervasyonu aldıklarını belirterek, tüm zamanların rekorunu kırmayı beklediklerini söyledi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 2022'de 650 gemi rezervasyonu aldıklarını belirterek, tüm zamanların rekorunu kırmayı beklediklerini söyledi.

Güngör, AA muhabirine, salgının tüm dünyada turizmi olumsuz etkilediğini, bundan da en fazla kruvaziyer turizminin etkilendiğini ifade etti.

Kruvaziyer sektörünün geçen yıl neredeyse durma noktasına geldiğine dikkati çeken Güngör, bu yıl ülke olarak yolculu ilk gemiyi Kuşadası Ege Port Limanı'nda 2 Eylül'de ağırladıklarını kaydetti.

Güngör, mayıs ayında dünyadaki belirli kruvaziyer firmalarının faaliyetlerine başladığını belirterek, "Özellikle temmuzdan sonra ciddi bir ivme oldu. Şu anda dünyada halihazırdaki 65 kruvaziyer firması faaliyette ve eylül sonuna kadar 200 geminin hizmete girmesi beklenmekte. Bu, dünyadaki kapasitenin yaklaşık yüzde 30'u. Henüz başlangıç aşamasındayız." dedi.

"Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sezonu olabilir"

Aşının yaygınlaşması ve vaka sayılarının azalmasıyla sektörün 2022 yılında toparlanacağına dikkati çeken Güngör, şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın Türkiye'ye deniz hudut kapılarını kapalı tutuyor olması, Türkiye'de bu işin hızlı toparlanmasının önündeki en büyük engel fakat bu durum ortadan kalktıktan sonra ülkemize olan sefer sayıları da hızla artacaktır. Şu anda 2022 rezervasyonlarına baktığımızda çok ciddi bir talep olduğunu görüyoruz Türkiye'ye. Her şey yolunda giderse aslında bu, kruvaziyer turizminde Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yılı dahi olabilir. Bundan dolayı 2022 yılında umutlarımız ve beklentilerimiz oldukça yüksek."

Kruvaziyer turizminin canlanmasının limanların bulunduğu kentteki esnafa da çok büyük katkısının olacağını vurgulayan Güngör, "Önümüzdeki yıl Kuşadası özelinde baktığımızda 650 gemiyle 750 bin yolcunun gelebileceğini söyleyebiliriz. Kuşadası tarihindeki en yüksek yolcu rakamları yakalanabilir. Bunların rezervasyon olduğunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Haliyle aksi oluşabilecek bir durumda iptaller olacaktır ama en azından rezervasyonların bu kadar güçlü olması, ülkemiz için çok umut verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Güngör, deniz hudut kapılarının açılması konusunda Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının çok ciddi desteklerinin olduğunu ve sürekli temasta bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun