Kruvaziyer Turizminde 2020 Rezervasyonları İyiye Gidiyor"

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Güngör, kruvaziyer turizminde 2017'ye kadar bir düşüş olduğunu belirterek, "Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyiye gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Türkiye çok hızlı dönecektir bu pazara. 2019'da toparlanmaya başlayacak 2020'den sonra toparlanma hızlanacak." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Ege Port Liman Müdürü de olan Güngör, DTO İzmir Şubesinin ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki gelişmelerini değerlendirdi.

Komşu ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin Türkiye'nin kruvaziyer turizmini de etkilediğini dile getiren Güngör, "Arap baharıyla başlayan süreç Yunanistan'ın ekonomik kriziyle devam etti. Ayrıca Türkiye'de yaşanan terör olayları ve hain darbe girişimi de sektörü çok olumsuz etkiledi. 2011'den 2017'ye kadar yolcu sayımız sürekli düştü." ifadesini kullandı.

Kruvaziyerlerin seferlerini tek bir ülkeye yapmadığını dile getiren Güngör, bir ülkede olan krizin diğer ülkeleri doğrudan etkilediğini belirtti.

Sektör olarak 2017'de "dip" yaptıklarını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Bu sektörün planlamaları 2 yılda bir yapılıyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyiye gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor ve çok hızlı dönecektir bu pazara. 2019'da toparlanmaya başlayacak. 2020'den sonra toparlanma hızlanacak. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görüyoruz. Çünkü firmalar için de Türkiye karlı bir yer."

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de Türkiye'nin ön yargıyı yıktığını ve ilerleyen günlerde güzel gelişmeler yaşanacağını belirtti.

Türkiye'nin bu süreçte yatırımlarla mesafeyi kapatması gerektiğini vurgulayan Öztürk, 2020'den itibaren Antalya'dan İstanbul'a kadar bütün limanlara kruvaziyer gemilerin yanaşması için çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.