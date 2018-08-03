Kruvaziyer Turizmi
Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide çoğu Lübnanlı 164 yolcu ile 134 mürettebat bulunduğu belirtildi.
Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.
Yunanistan'dan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği öğrenildi.
Kruvaziyerin Akdeniz turu kapsamında Beyrut'a dönmeden önce son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.