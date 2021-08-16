Kruvaziyer geminin büyük parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Kruvaziyer geminin büyük parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kruvaziyer gemi olarak inşa edilecek olan geminin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kruvaziyer gemi olarak inşa edilecek olan geminin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma römorkörü gemi parçasının geçişine eşlik etti.

Kruvaziyer gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Romanya'da tamamlanan geminin dev parçası, İtalyan bayraklı 'Carlo Martello' adlı römorkör ile çekildi. Gemi parçasının boğaz geçişine Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma römorkörü de eşlik etti. Yolcu gemisinin dev parçası 3 saat süren yolculuğun ardından İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı. Geminin parçasının İtalya'nın Porto Marghera Limanı'ndaki parçalarıyla birleştirilmek için götürüldüğü öğrenildi.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/İHA)

Kruvaziyer geminin büyük parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kruvaziyer geminin büyük parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kruvaziyer geminin büyük parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kruvaziyer geminin büyük parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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