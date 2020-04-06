SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Kruse ve Datome; "Türkiye'de koşullar ve tedbirler iyi, güvendeyiz" - Spor
İstanbul, Türkiye, DHA, Spor

Kruse ve Datome; "Türkiye'de koşullar ve tedbirler iyi, güvendeyiz"

İstanbul DHATürkiye'nin koronavirüs konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, ülkemizdeki yabancı futbolculardan övgüler almaya devam ediyor.

06.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:01
Kruse ve Datome;

İstanbul DHA

Türkiye'nin koronavirüs konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, ülkemizdeki yabancı futbolculardan övgüler almaya devam ediyor.

Fenerbahçe Beko'da 5 yıldır forma giyen İtalyan oyuncu Gigi Datome ile sarı-lacivertlilerin Alman futbolcusu Max Kruse, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken, Türkiye için "Burada gerekli her şey var" dediler.Sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra diğer tedariklerin hemen yapılabildiğini belirten Kruse; sosyal medya hesabından takipçileri ile yaptığı canlı sohbette şu anda ülkemizde bulunmaktan dolayı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını, her türlü ihtiyacını kolaylıkla bulabildiğini söyledi. Max Kruse, "Salgın sebebiyle tüm dünya sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Daha önce dükkanları ya da iş yerleri olan insanlar, şimdi ise her şeylerini kaybediyorlar. Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi durumda. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" açıklamaları yaptı.

Datome ise "Türkiye çok iyi tedbirler aldı. Ancak herkes gerekli dikkati gösterdiği zaman daha iyi sonuç alınır. Şu an dünya üzerinde acil bir durum var ve bu duruma odaklanmak gerek. Vaktimi evde geçiriyorum. Siparişlerimi Türkçe veriyorum. 5 yıl boyunca burada kalıp Türkçe öğrenmemek utanç verici olurdu" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı Spor
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı
Emre F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Dikkat çeken emeklilik sözleri Spor
Emre F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Dikkat çeken emeklilik sözleri
Dünya devi karantinaya noktayı koydu, antrenmanlara başlıyor Spor
Dünya devi karantinaya noktayı koydu, antrenmanlara başlıyor
Mbappe ile sosyal medyayı sallayan Falcao'dan çarpıcı ayrılık kararı Spor
Mbappe ile sosyal medyayı sallayan Falcao'dan çarpıcı ayrılık kararı
G.Saray'da 9 yıllık dönem resmen sona eriyor Spor
G.Saray'da 9 yıllık dönem resmen sona eriyor
Yıldız futbolcu yasağı yok saydı! 18 yaşındaki nişanlısının yanına gitti Spor
Yıldız futbolcu yasağı yok saydı! 18 yaşındaki nişanlısının yanına gitti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan...
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra 'Evde kal' dedi
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Falcao, Al Hilal ile görüştü
Falcao, Al Hilal ile görüştü
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Wanda Nara'nın 'Icardi İtalya'ya dönmek istiyor' itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Pınar Deniz Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Neymar Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Kruse ve Datome; "Türkiye'de koşullar ve tedbirler iyi, güvendeyiz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:42:27. #1.15#
title