Kros branşının 2024 olimpiyatlarında yer almaması, atletizm kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kros branşının 2024 olimpiyatlarında yer almaması, atletizm kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattı

08.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:12
Kros branşının 2024 olimpiyatlarında yer almaması, atletizm kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 2024 Paris Olimpiyatları için açıkladığı branş listesinde krosa yer vermemesinin, atletizm kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 2024 Paris Olimpiyatları için açıkladığı branş listesinde krosa yer vermemesinin, atletizm kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, kros branşının en son 1924 Paris Olimpiyatları programda yer aldığı anımsatılarak, "Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) bir asır sonra kros yarışmasının yeniden olimpik yarışma programına alınması için gösterdiği çaba karşılık bulamadı. Dünya Atletizm Birliği, yaptığı basın açıklamasında, IOC'nin yeni açıkladığı 2024 Olimpiyatları branş çizelgesinde yer almasını bekledikleri kros yarışının bulunmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti." denildi.

Açıklamada, yeni programda 50 kilometre yürüyüş branşının da listeden düşürüldüğü belirtildi.

Atletizmde 23 erkek, 23 kadın branşının yanı sıra iki de karışık yarışma yapılacağı bildirildi.

Karışık yarışmalardan ilkinin, Doha 2019'da da gerçekleştirilen 4×400 metre karışık bayrak müsabakası olacağı ifade edildi. Yapılacak görüşmelerin ardından daha sonra açıklanacak diğer branşın ise "karışık yürüyüş takım" müsabakası olması önerildiği kaydedildi.

Öte yandan, atletizmde 2024 Paris Olimpiyatları'na 48 branşta 905'i kadın toplam 1810 sporcunun katılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

İlgili Haberler

Kayakla Atlama Milli Takımı Olimpiyat Kotası için yarışacak
Kayakla Atlama Milli Takımı Olimpiyat Kotası için yarışacak
FIDE Engelliler Online Satranç Olimpiyatı'nda ilk aşama sona erdi
FIDE Engelliler Online Satranç Olimpiyatı'nda ilk aşama sona erdi
Ampute milli futbolcu Barış Telli: 'Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin'
Ampute milli futbolcu Barış Telli: "Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kros branşının 2024 olimpiyatlarında yer almaması, atletizm kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattı - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 21:13:52. #1.14#
title