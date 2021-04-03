Kros Bölge Yarışması Yozgat'ta yapıldı
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Kros Bölge Yarışması Yozgat'ta yapıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Kros Bölge Yarışması Yozgat'ta yapıldı

Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında 2. Etap Kros Bölge Yarışması Yozgat'ta yapıldı.

Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında 2. Etap Kros Bölge Yarışması Yozgat'ta yapıldı.

Küçük kız-erkek ve yıldız kız-erkek kategorisinde düzenlenen yarışlara Sivas, Ordu, Samsun, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Tunceli, Yozgat ve Sinop'tan 237 sporcu katıldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Yozgat Valisi Ziya Polat ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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