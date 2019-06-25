Kroppa imzalı yapay zekalı satış robotu

Kroppa Digital Agency'nin yazılım ve teknoloji altyapısı ile geliştirilen, Vatan Bilgisayar ve Intel'in ortak projesi olan Yapay Zeka Zeki, kullanıcılarla yaptığı doğal sohbetle ihtiyaçları öğreniyor ve buna göre uygun bilgisayar tercihleri sunuyor.

Yapay Zeka Zeki'nin arka planında Türkçe doğal dil işleme (NLP) ile birlikte anlamlandırma ve karar ağacı algoritmaları çalışıyor. Performans pazarlama entegrasyonları ile Zeki'nin sunduğu bilgisayar önerilerinin satış performansları anlık olarak hesaplanıyor ve makine öğrenmesi (Machine Learning) ile sisteme geri öğretiliyor. Böylece Zeki, kendi satış performansını sürekli geliştiriyor.

zeki.vatanbilgisayar.com adresinde yayında olan Zeki'nin bir diğer önemli özelliği ise tüm arayüz animasyonlarının kodlarla yapılıyor olması. Yüz ifadeleri ve Türkçe ile birebir senkron olan ağız hareketlerinin tamamı kodlarla çalışıyor. Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerde tamamen responsive çalışan Zeki, girdiği her ekranın şeklini alabiliyor. Yapay Zeka Zeki'nin içerisinde ayrıca küçük sürprizler de bulunuyor. Örneğin; mobil deneyimde konuşma sırasında telefonunuzu salladığınızda Zeki buna tepki veriyor.

Zeki, doğru bilgisayarı önerme görevini üstlenirken aynı zamanda insanları teknolojiyle de yakınlaştırıyor, kullanıcılara keyifli ve samimi bir sohbet deneyimi sunuyor.

Oldukça kapsamlı algoritmalar ile hazırlanan projenin geliştirilmesi 12 kişilik bir ekiple 1 yıl sürdü. Zeki'ye sesiyle ünlü aktör Çağlar Çorumlu hayat verdi ve Zeki ile sohbet daha eğlenceli hale geldi.

Kaynak: Bültenler