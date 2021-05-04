Kronomid sineklerle kaynağında mücadele
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Kronomid sineklerle kaynağında mücadele

Kronomid sineklerle kaynağında mücadele
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz'da havaların ısınmasıyla birlikte sayıları artan ve mevcut sivrisinek ilaçlamasının işe yaramadığı kronomid sineklere karşı Lüleburgaz Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Su birikintileri ve kaynaklarında üreme potansiyeline sahip, sivrisinek gibi insanları ısırmayan kronomidlerin üreme bölgelerinde ilaçlama ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Küresel ısınma sebebiyle 30 derece sıcaklıkları gördüğümüz Mayıs ayında çok sayıda kronomid erken üremeye başladı. Sulak alanlarda hızlı bir şekilde üreyen kronomidlere karşı Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerince üreme kaynaklarındaki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, kronomidler için hazırlanan ilaçlarla su birikintilerinin olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Üremesi için su birikintisi yeterli

Göl ve nehir gibi sulak alanların yanı sıra kent merkezinde apartmanların bodrum katlarında biriken sularda hızlı bir şekilde üreyen kronomidlerin üremisinin önüne geçmek için en iyi yöntem su kaynaklarında yapılan ilaçlamaların yanı sıra kent merkezindeki su birikintilerini ortadan kaldırmak oluyor. Bu kapsamda uzmanlar özellikle apartmanların bodrum katlarının kontrol edilip su birikintilerinin yok edilmesi yönünde görüş bildiriyor.

Zarar vermiyor

Şekil ve yapı olarak sivrisineklere çok benzeyen ve bu nedenle vatandaşlar tarafından sivrisinek zannedilen kronomidler zararsız özelliğiyle dikkat çekiyor. Sivrisinekler gibi delici bir iğnesi ve emici bir ağız yapısı olmadığı için kan yoluyla hastalık da taşıma ihtimali bulunmayan kronomidler bulut olarak etrafı sarmaları nedeniyle rahatsız edici bir özelliğe sahip bulunuyor.

Uzmanlar uyarıyor

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da kronomidler birçok noktayı sarmış ve uzmanlar kronomidlerle ilgili birtakım uyarılarda bulunmuştu. Gazetecilere açıklama yapan uzmanlar kronomidlerin hiçbir zararı olmadığını, yığınla uçtukları için insanları tedirgin ettiğini belirtmişti. Kronomidleri ışığın cezbettiğini söyleyen uzmanlar, "Işığın olduğu yere uçuyorlar. Hiçbir zararları yok. Sivrisinek gibi sokmuyorlar. Uçma dışında insana zarar vermiyorlar. Şikayetler bulut olarak etrafı sarmaları" demişti.

Kronomid nedir?

Kronomidler şekil ve yapı olarak sivrisineklere çok benzemektedirler. Kronomidler sulak alanda çoğalırlar. Suyun olduğu her alanda üreme potansiyeline sahiptirler. Erginleri havada uçuşarak insanlara sivrisinek korkusu verir fakat sivrisinekler gibi sokucu, delici bir iğnesi ve emici bir ağız yapısı yoktur. Bu yüzden kan yoluyla bir hastalık taşımazlar

Kaynak: Bültenler

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