Kronoloji: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'ın hastane günleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Kronoloji: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'ın hastane günleri

06.10.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:37
Kronoloji: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'ın hastane günleri

ABD Başkanı Donald Trump, üç gün Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden Pazartesi günü taburcu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, üç gün Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden Pazartesi günü taburcu oldu.

Trump, Marine One adlı başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray'a ulaşınca maskesini çıkararak balkonda poz verdi.

Trump, koronavirüs testinin pozitif çıktığını 2 Ekim Cuma günü açıklamış, ardından Washington DC'deki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Başkan'a Remdesivir ve Deksametazon tedavisi uygulandığı açıklanırken bu sürede ilginç gelişmeler de yaşandı.

Önce "İyi gidiyorum, sanırım" gibi muğlak tweetler attı.

Sağlık durumuyla ilgili doktorlarından ve danışmanlarından çelişkili açıklamaların geldiği bir sırada Trump, Twitter'dan bir video yayımlayarak dışarıda kendisine destek için bekleyenlere sürpriz bir ziyaret yapacağını açıkladı.

Trump, gizli servis ajanlarının kullandığı araçla dışarı çıkıp taraftarlarını selamladı.

ABD Başkanı, 5 Ekim günü de tedavi süreciyle ilgili bir çok yanıtsız soruyla birlikte hastaneden taburcu oldu.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Samatta Caner Erkin Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kronoloji: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'ın hastane günleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 21:42:41. #1.15#
title