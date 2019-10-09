Kronoloji Filmi
Kronoloji filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kronoloji filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Hakan ile Nihal, dışarıdan bakılınca mutlu bir evliliğe sahip oldukları görülen bir çiftir. Ancak Nihal'in ansızın ortadan kaybolması, çiftin ilişkilerinin de düşünüldüğü kadar sorunsuz olmadığını ortaya çıkarır. Polis ile birlikte karısını aramaya çalışan Hakan, bu süreçte ilişkileri ile ilgili gerçeklerle yüzleşmeye başlar.
Yönetmen: Ali Aydın
Senaryo: Ali Aydın
Oyuncular: Birkan Sokullu, Cemre Ebuzziya, Tansu Biçer, Serkan Keskin, Esra Kızıldoğan, Beran Soysal, Cüneyt Yalaz, Ozan Çelik, Ahmet Kaynak, Cihat Süvarioğlu
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Kronoloji
Yapımcı Firma: Yeni Sinemacılar
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 117 dk.
Dağıtıcı Firma: Yeni Sinemacılar
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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