Kronik stresin saç dökülmesine yol açmasının nedeni keşfedildi
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Kronik stresin saç dökülmesine yol açmasının nedeni keşfedildi

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Kronik stresin saç dökülmesine yol açmasının nedeni keşfedildi

Kronik stresin saç dökülmesine yol açmasının nedeni keşfedildi.

Kronik stresin saç dökülmesine yol açmasının nedeni keşfedildi.

"Tech Explorist" sitesinin haberine göre, Harvard Üniversitesinde görevli bilim insanları, kronik stresin saç köküne etkisini fareler üzerinde inceledi.

Kronik stres sırasında saç folikülü kök hücrelerinin dinlenmeye geçtiği, böylelikle dejenerasyona uğrayan saçın döküldüğü gözlendi.

Araştırmada farelere, kronik stresin artırdığı kortikosteron (böbrek üstü hormonu) verildiğinde, kök hücreler üzerinde dökülmeye yol açan bu etkinin oluştuğu keşfedildi.

Araştırma ekibinin lideri Ya-Chieh Hsu, "Bu çalışma ile stresin aslında kök hücre aktivasyonunu geciktirdiğini ve saç folikülü kök hücrelerinin, dokuları canlandırma sıklığını temelden değiştirdiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın ayrıntıları, "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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