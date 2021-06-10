"Kronik stres, bağışıklığı zayıflatarak hastalıkların oluşuma zemin hazırlıyor"

Uzman Psikolog Merve Ilıcan, "Kronik, yani uzun süreli stres bağışıklık sistemimizi zayıflatarak hastalıkların oluşumunda direncimizin düşmesine zemin oluşturarak sağlıkla ilgili davranışlarımızı etkilemektedir" dedi.

Uzman Psikolog Merve Ilıcan, "Kronik, yani uzun süreli stres bağışıklık sistemimizi zayıflatarak hastalıkların oluşumunda direncimizin düşmesine zemin oluşturarak sağlıkla ilgili davranışlarımızı etkilemektedir" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Psikoloji Bölümü Uzman Psikolog Merve Ilıcan, kronik stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak, hastalıkların oluşmasına zemin hazırladığını söyledi. Kronik, yani uzun süreli stres bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıkların oluşumunda direncin düşmesine zemin oluşturarak sağlıkla ilgili davranışları etkilediğini kaydeden Ilıcan, "Kronik stresin neden olduğu semptomlardan bazıları, çarpıntı, baş ağrıları, sindirim problemleri, nefes darlığı, ellerde titreme, sese karşı aşırı hassasiyet, uyku problemleri, yeme problemleri, halsizlik, eklem ağrıları, kalp rahatsızlıkları, gerginlik, huzursuzluk, kaygı, çökkünlük, motivasyon kaybı, isteksizlik, kayıtsızlık, sinirlilik, saldırganlık, unutkanlık, kararsızlık, sosyal hayatta yoksunlaşma olarak sıralanabilir" diye konuştu.

'TETİKLEDİĞİ SORUNLARDAN KORUNMAYA FAYDA SAĞLIYOR'

Ilıcan, yapılan araştırmalarda bazı kişilik özelliklerinin ve psikolojik faktörlerin kronik strese yol açabileceğini söyleyerek, "Buna bağlı olarak da bağışıklık sistemimizin baskılanarak hastalıkların ortaya çıkma riskini artırabileceğini göstermektedir. Bunların farkında olmak stresle başa çıkmayı kolaylaştırarak, stresin tetiklediği sağlık sorunlarından korunmaya fayda sağlıyor. Bu kişilik özellikleri ve psikolojik faktörler ise, karşılanmayan ve görmezden gelinen duygusal ihtiyaçlar, mükemmeliyetçilik, hayır diyememek, aşırı fedakarlık, önceliğe başkalarını koyarak benliği görmezden gelmek, duyguları bastırmak, öfke kontrolsüzlüğüdür. Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı önlem alabilmek için stresle baş etmeyi öğrenmek gerekmektedir" dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ilıcan, stres ile başa çıkmak için dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili şunları söyledi:

"Sağlıklı ve düzenli beslenmek, uyku düzeni oluşturmak, düzenli spor ve egzersizler yapmak, gevşeme teknikleri rutini oluşturmak, stresi oluşturan faktörleri fark etmek, anlamak ve ortadan kaldırmaya ya da uyum sağlamaya yönelik farkındalık geliştirmek, sosyal desteği artırmak, kontrol edebileceklerimiz ve edemeyeceklerimizin farkına varmak ve kendinize zaman ayırarak hobiler geliştirmek ve sosyal aktivitelerde aktifleşmek. Bu önerilerin yanı sıra stres günlüğü tutarak, yaşanılan stresi, başa çıkma şekillerini, stres oluşturan yaşantılarla alakalı düşünceleri, duyguları ve davranışları not alarak stres farkındalığı artırılarak kişinin bu faktörlerdeki payı azaltılabilir. Alınan tüm önlemlere rağmen stres ile baş etmede istenilen etki yaratılamıyorsa, psikolojik destek almak en etkili yoldur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı