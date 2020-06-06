Kronik rahatsızlığı olan 65 yaş üstü vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkabilecek Kayseri Valiliğinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma uygulaması il ilgili olarak açıklama yapıldı.

Kayseri Valiliğinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma uygulaması il ilgili olarak açıklama yapıldı.

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada; "Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın, 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi'ne istinaden de 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Korona virüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda sayın cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar neticesinde İçişleri Bakanlığı'nın 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelgesi ile de 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgeye istinaden bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 07.06.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi'ne istinaden sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin de 10.06.2020 Çarşamba günü ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı ve 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgeleri kapsamında 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile 31.12.2002 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir. Yukarıda alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA