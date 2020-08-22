Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise o¨gˆrencilerinin egˆitim faaliyetlerini uzaktan egˆitimle su¨rdu¨rebileceğini, bu konuda İl ve İlc¸e Milli Egˆitim Mu¨du¨rlu¨klerince gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise o¨gˆrencilerinin egˆitim faaliyetlerini uzaktan egˆitimle su¨rdu¨rebileceğini, bu konuda İl ve İlc¸e Milli Egˆitim Mu¨du¨rlu¨klerince gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 2020-2021 egˆitim ve o¨gˆretim yılı is¸ ve is¸lemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Buna göre ders yılı 31 Ağustos pazartesi başlayacak. Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyac¸ duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Agˆustos-11 Eylu¨l'de yapılacak.

Sınavlar mümkün ise c¸ok amac¸lı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bunun mu¨mku¨n olmaması durumunda o¨gˆrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak s¸ekilde du¨zenlenecek.

Yüz yüze eğitim başladıktan sonra, Sagˆlık Bakanlıgˆı e-Nabız Sisteminde kronik hastalıklar listesinde hastalıgˆı bulunan resmi ve o¨zel ortao¨gˆretim kurumlarında o¨gˆrenim go¨ren lise o¨gˆrencileri, durumlarına ilis¸kin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyle okul mu¨du¨rlu¨klerine bas¸vurmaları halinde, egˆitim faaliyetlerini uzaktan egˆitimle su¨rdu¨rebilecek. Bu konuda, İl ve İlc¸e Milli Egˆitim Mu¨du¨rlu¨klerince tedbirler alınacak.

Kaynak: AA