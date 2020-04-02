Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları geçerli olacak
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Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel

Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

02.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:06
Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını anımsattı. Bu sürede, ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağına işaret eden Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında alınan yeni karara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak."

Özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldıklarını da kaydeden Bakan Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasını 31 Mart'a kadar geçici süreyle askıya almıştık. Bu kapsamda, bu uygulamamızın geçerliğini de ikinci bir duyuruya kadar uzattık." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, daha önce de kronik hastaların mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı açıklamıştı.

Yeni düzenlemeyle 1 Ocak ve 1 Mart tarihleri arasında raporları sona eren kronik hastalar da herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. Daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilebilecek.

Kaynak: AA

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