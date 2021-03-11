Kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz önerisi

11.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:34
Kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz önerisi

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tülin Akagün, kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tülin Akagün, kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

Akgün, "11 Mart Dünya Böbrek Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kronik böbrek hastalığının dünyada ve Türkiye'de sık görülen bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı tarama çalışmasında Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunduğunun saptandığını aktaran Akgün, böbrek hastalığının erken saptanırsa sıklıkla önlenebileceği veya ilerlemesinin geciktirilebileceğine dikkati çekti.

Akagün, hastalığın farkındalığının düşük olmasının, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermediğini ifade ederek, bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeniyle son dönem böbrek yetmezliğinin geliştiğini ve yaşam kalitesinin bozulduğunu kaydetti.

Kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz yapılmasını öneren Akagün, "Düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun. Tuzu azaltın, yeterli sıvı alın. Sigara içmeyin, ağrı kesici ilaçlardan kaçının. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün. Risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Murat Balcı Bülent Ersoy Şevket Çoruh
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:35:31. #1.14#
title