Kronik astım hastası 63 yaşındaki kadının salıncak sevinci
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Kronik astım hastası 63 yaşındaki kadının salıncak sevinci

Kronik astım hastası 63 yaşındaki kadının salıncak sevinci
10.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:16

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 2 aydır evde kalan 63 yaşındaki kronik astım hastası kadın, sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesi sevinciyle hayatında ilk kez salıncağa binip çocuklar gibi eğlendi.

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 2 aydır evde kalan 63 yaşındaki kronik astım hastası kadın, sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesi sevinciyle hayatında ilk kez salıncağa binip çocuklar gibi eğlendi.

Burkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Mediha Uysal, salgın dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evinde kaldı. Yaklaşık 2 aydır bir kez bile dışarı adımını atmayan Uysal, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara getirilen 4 saatlik serbestlikten yaralanarak sokağa çıktı.

Havanın güneşli olmasını da fırsat bilen Uysal vakit geçirmek için evinin yakınındaki parka gitti.

Dışarı çıkmanın sevinciyle parktaki salıncağa binerek sallanan kadın, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Hayatında ilk kez salıncağa bindiğini söyleyen Uysal'ın, çocuklar gibi eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini çocuklar gibi mutlu hissettiğini söyledi.

Küçüklüğünde korktuğu için salıncağa hiç binmediğini anlatan Uysal, "Uzun zaman sonra dışarı çıkmanın sevinciyle korkumu bir tarafa bırakıp salıncağa bindim. Çok sevindik, bu uygulama iyi oldu, apartmanda uzun süredir kapalı kalmıştık." diye konuştu.

Uysal, dışarı çıkabilmenin yanı sıra Anneler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu da yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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