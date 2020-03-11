Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
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Ziya Selçuk, Koronavirüs, MEB, Sağlık, Güncel

Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?

Dünyada hızla yayılan ve binlerce kişinin hayatına kaybetmesine neden olan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Yaşanan gelişme sonrası kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu sorusu sorulurken MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması geldi. Peki, okullar tatil mi?

11.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:29
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?

Ülkemizde koronavirüs vakası görülmesi sonrası kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi gibi sorular soruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı ve vatandaşların merak ettiği sorular yanıt buldu.

KRONAVİRÜS NEDENİYLE OKULLAR TATİL OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs hakkında yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Koca, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini açıkladı.

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Osman DEMİR
SEO Editörü

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Haber Yorumları (11)
500
AYDIN BEKAR: bence olmalı şakası yok bunun allah korusun
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IŞIL KARCI: sevgili milli eğitim bakanı yap bir güzellik artık yoksa ölücezzzzzz
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BELÇİM: nolur bir açıklama yapın bu durumdayken ülke hiç kimse bence dışarı dahi çıkmasın
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ECE SEÇEN: ay evet ya ne bekliyolar kapatsınlar diirek yoksa önünü alamazlar
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NİLLLLLLL: kapatılsınnnnn kesinlikleeeeee
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OKANÇELİK: ortada böyle bir durum var direk kapatsınlar bence yoksa olan millete olucak
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YANDIKKK: kapatılsın acilen zaten okullarda pek hijyenik sayılmaz
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DURGUNS: hiç düşünmemeliler bence ciddi bir durum söz konusu
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ZEYNEP AKDERE: yani böyle bir virüs varken tamamen durması lazım eğitimin şakası yok
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MERTCAN: bence de yapılmalı kesinlikle
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500
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