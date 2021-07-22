Kron'un siber güvenlik ürünü ikinci kez Gartner'ın Magic Quadrant raporunda
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Kron'un siber güvenlik ürünü ikinci kez Gartner'ın Magic Quadrant raporunda

Kron'un siber güvenlik ürünü ikinci kez Gartner'ın Magic Quadrant raporunda
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Magic Quadrant for Privileged Access Management 2021 Raporu'nda yer alma başarısına imza attı.

Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Magic Quadrant for Privileged Access Management 2021 Raporu'nda yer alma başarısına imza attı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, yazılım üreticisi olarak global arenada faaliyet gösteren şirket, siber güvenlik alanında bir kez daha Magic Quadrant Raporu'nda yer alarak başarısını tescilledi.

Geçen yıl da aynı raporda yer alan şirket böylece siber güvenlik alanında Türkiye'den bu rapora iki yıl üst üste giren tek Türk şirketi olma başarını gösterdi.

Gartner, raporunu, global arenada ürün geliştiren tüm şirketlerin yazılım çözümlerine ait teknolojik seviyelerini, yaratıcıklarını, piyasadaki etkinliklerini ve ayrıcalıklı erişim yönetimi (privileged access management-PAM) alanındaki etkinliğini değerlendirerek oluşturuyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, dünyaca ünlü Gartner'ın raporunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yer aldıklarını belirterek "Ayrıcalıklı erişim yönetimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın lider konumdaki kurumlarına hizmet veren ve yazılım ürünlerini Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika'ya ihraç eden bir şirket olarak ürünlerimizin başarısı ve kalitesinin Gartner tarafından bir kez daha tescil edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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