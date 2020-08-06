Kron'un siber güvenlik alanında Gartner Raporu'ndaki ilk Türk şirket olması
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Kron'un siber güvenlik alanında Gartner Raporu'ndaki ilk Türk şirket olması

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, "İleri teknoloji içeren yazılım ürünleri üreten bir Türk teknoloji şirketi olarak global arenada dünyanın ilk 12 Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) üreticisi arasında yer almamız, geleceğe yönelik yatırımlarımız olan etkin Ar-Ge faaliyetlerimizin,...

Kron'un siber güvenlik alanında Gartner Raporu'ndaki ilk Türk şirket olması
06.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:48

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, "İleri teknoloji içeren yazılım ürünleri üreten bir Türk teknoloji şirketi olarak global arenada dünyanın ilk 12 Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) üreticisi arasında yer almamız, geleceğe yönelik yatırımlarımız olan etkin Ar-Ge faaliyetlerimizin, küresel ölçekteki üstün operasyon kabiliyetimizin ve rekabetçi ürün kalitemizin bir göstergesi olmaktadır." ifadesini kullandı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan ve İTÜ ARI Teknokent'te yer alan Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Magic Quadrant for Privileged Access Management 2020 Raporu'nda yer aldı.

Kron, söz konusu raporda yer alarak, siber güvenlik alanındaki Gartner Magic Quadrant raporlarına giren ilk ve tek Türk şirketi oldu.

2 yılda bir olarak güncellenen Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management Raporu, global arenada bu konudaki tüm şirketleri değerlendiriyor ve teknolojik seviyelerini, yaratıcılıklarını ve piyasadaki etkinliklerini değerlendirerek konunun liderlerini seçiyor. Kron, bu raporda yer alan 12 firma arasında yer aldı.

PAM alanında lider şirket

Bilgi teknolojileri alanının siber güvenlik odağında yer alan PAM; gizlilik gerektiren kritik kurumsal verilere, şirketlerin KVKK, GDPR gibi regülasyonlarla korumakla yükümlü olduğu kişisel verilere erişimi detaylı ve sıkı bir şekilde kontrol ederek yönetmeye yarayan bir çözüm olarak konumlanıyor.

PAM alanında Türkiye'de tek ve lider yazılım üreticisi konumundaki Kron, Gartner Raporu'ndan önce KuppingerCole, Forrester gibi araştırma şirketlerinin raporlarında da dünyanın sayılı PAM yazılımı sağlayıcıları arasında gösterilmişti.

"Rekabetçi yazılım ürünleri üretmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, Gartner gibi önemli bir kurumun global ölçekteki pek çok firmayı değerlendirmesiyle hazırladığı raporunda yer alan ilk ve tek Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gartner'ın, üretici firmaları tamamen gerçek verilere dayalı şekilde ürün stratejisinden pazarlama stratejisi, müşteri memnuniyetine kadar pek çok farklı alanda ve toplamda 500'den fazla kritere göre tarafsız olarak değerlendirip rekabette fark yaratan firmaları tespit ederek Magic Quadrant Raporu'nu hazırladığını aktaran Yenel, şunları kaydetti:

"İleri teknoloji içeren yazılım ürünleri üreten bir Türk teknoloji şirketi olarak global arenada dünyanın ilk 12 PAM üreticisi arasında yer almamız, geleceğe yönelik yatırımlarımız olan etkin Ar-Ge faaliyetlerimizin, küresel ölçekteki üstün operasyon kabiliyetimizin ve rekabetçi ürün kalitemizin bir göstergesi olmaktadır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de etkin Ar-Ge yatırımımızla yenilikçi ve rekabetçi yazılım ürünleri üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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